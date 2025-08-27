Ермак и Умеров собрались в США на переговоры с Уиткоффом

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США на этой неделе. Союзники Киева обсуждают возможные гарантии безопасности для разрушенной войной страны, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с планами.

В составе украинской делегации - глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По данным источника, повестка дня во время визита в Украину потенциально будет сосредоточена на гарантиях безопасности и будущей двусторонней встрече между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Делегация из Киева прибудет на фоне напряженных дискуссий после важной встречи Зеленского, президента США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа. Трамп настаивает на скорейшем достижении соглашения между Киевом и Москвой о прекращении войны. Сторонники Украины сосредоточены на том, чтобы закрепить гарантии безопасности, которые они могут предоставить.