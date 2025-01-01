В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

В России необходимо отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. Такое мнение высказал в среду, 27 августа, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Как подчеркнул парламентарий в комментарии РИА Новости, справороссы предлагают отменить балльную систему, поскольку она "провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию".

Автор инициативы счел цинизмом возможность докупать пенсионные баллы: "Есть эти деньги — покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым".

Миронов выступил за формирование пенсии на основе трех критериев: трудовой стаж, заработок и условия труда. Наряду с этим политик призвал установить существенные пенсионные льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей.

Ранее в Социальном фонде России напомнили, что для выхода на пенсию по старости нужны минимум 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов — индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году один пенсионный коэффициент соответствует сумме 145,69 рубля. Если выйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, это значение возрастает на 45%.

Тем временем в Государственной думе выдвинули инициативу о снижении возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 10 лет — с нынешних 80 до 70 лет. В поддержку этой идеи указывают, что до 80 лет в России доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин.