Врач назвал причину, почему жена отселила больного Брюса Уиллиса: ходит под себя

Три года назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

В Сети неоднозначно отнеслись к этому решению молодой жены актера. Некоторые интернет-пользователи даже раскритиковали ее за такой поступок. Кто-то и вовсе обвинил близких Уиллиса в предательстве. Однако врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, для чего это было сделано.

"Не исключено, что он ходит под себя, и это создает определенные проблемы. Я видел таких пациентов: он у меня по коридору в больнице идет, а, извините, у него из штанов валится всякое... Я уверен, что они стараются, чтобы он побыл с ними еще какое-то время. Но он уходит в свой мир. Прагматичные люди давно бы его на эвтаназию отправили, и чтобы ни он не мучился, ни семью не мучил", - заявил Звонков Life.ru.

При этом он подчеркнул, что вылечить деменцию невозможно, ее течение лишь можно притормозить различными лекарствами и методиками.