США хотят переложить ответственность за Украину на Европу

Москва сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, но для этого необходима взаимность со стороны Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Кремль не приемлет идею присутствия военных из европейских стран НАТО на Украине. Именно продвижение Североатлантического альянса изначально послужило одной из причин конфликта. А в США именно на Европу хотят переложить ответственность за Украину.

Подробнее – в репортаже