Собянин объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей

Второй этап создания кинопарка "Москино" завершен. Здесь уже построили 34 натурные площадки и 6 павильонов. Каждая из декораций используется разными киностудиями. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Он осмотрел объект на территории ТиНАО и поздравил работающих на съемочных площадках специалистов с Днем российского кино.

Эпоха конструктивизма. Ещё довоенная Москва. По одной из центральных улиц курсирует трамвай. На заднем плане узнаваемые для каждого жителя столицы исторические здания. Вот, например, редакция газеты "Известия". Так сразу и не скажешь, что это всего лишь макет города, который построили специально для кинопарка "Москино". Слишком реалистично всё выглядит. И это не бутафорские декорации из картона.

"Так как у нас декорации будут стоять по 10-20 лет, мы вложились в каркас, в крышу, в снеговую нагрузку. Вроде такие скучные слова, но благодаря этим скучным словам эти декорации простоят долго и будут долго пользоваться успехом у съёмочных групп", - пояснил Сергей Февралев, художник-постановщик.

Причём, уникален этот кинопарк не только для России, но и для всей мировой индустрии. Перед отечественными режиссёрами, операторами, сценаристами открываются небывалые возможности.

Территория кинопарка - больше 300 гектаров. Обойти за весь день точно не получится. Локации на любой вкус. А есть и кварталы современной Москвы со школами, детскими садами, магазинами, высотными многоэтажками. Раньше, чтобы организовать подобные съёмки в самой столице, пришлось бы получать разрешения от огромного количества инстанций. А сейчас это процесс упрощён до минимума.

Захотелось снять фантастическое? Тоже не проблема. Кинопарк "Москино" вошёл в число крупнейших киноплощадок мира. Сегодня здесь снимают десятки, если не сотни различных проектов.

"Коллеги поздравляю с профессиональным праздником - Днём российского кино. Как классик сказал - это важнейшее из всех искусств. Я очень рад, что оно демонстрирует такие фантастические темпы развития в последние годы. И объём контента, и объём зрителей, которые смотрят российские произведения кино в разы увеличивается и я думаю, что это самый важный итог нашей работы. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы Москва подтверждала статус российской столицы кино. Мы хотим, чтобы Москва была столицей мирового кино. По крайне мере, то, что мы с вами создаем, та инфраструктура, которую мы создаём, она уже мирового уровня. В прошлом году с Владимиром Владимировичем открыли первую очередь парка кино. Должен доложить, что и через год мы удвоили возможности, объём площадок "Москино", - отметил Собянин.

А ещё "Москино" - это интересные экскурсии для жителей и гостей столицы. Узнать, как создаётся большое кино, может любой.