В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов

Кадры из Екатеринбурга, где при ремонте дороги немного перестарались и закатали в асфальт трамвайные рельсы. Результат не заставил себя ждать - утром сошел с путей первый трамвай, который вышел на маршрут.

Вагон занесло на повороте, пассажиров было немного, пострадавших в результате ДПТ нет. Жители города в комментариях к ролику задаются вопросом - как можно было не увидеть рельсов при дорожных работах?

Возможная версия - проезжую часть ремонтировали ночью или торопились - и в спешке, видимо, увлеклись. Сейчас движение на участке восстановлено.