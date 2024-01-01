Телефоны охотно крадут в Европе, а в России - нет: что показал социальный эксперимент

Оставить в людном месте сумку, раскрыть карман пошире, невзначай забыть телефон и... посмотреть, что будет - в соцсетях набирает популярность новый розыгрыш. Суть в том, чтобы спровоцировать нечистых на руку людей. А заодно и проверить на честность обычных прохожих. Социальный эксперимент еще не завершен, но первые результаты уже есть. И в разных странах диаметрально противоположные.

Суть социального эксперимента - спровоцировать карманников на кражу. Весь день блогер Илья гулял по Якутску со своим смартфоном. То призывно положит его в задний карман джинс. То оставит на скамейке в людном месте. То делает вид, что заснул на остановке, пока ждал автобус, сжимая мобильный в руке. Результат поразил. Смартфон не то что не украли. Его еще и во всех случаях возвращали владельцу, если блогер его целенаправленно забывал. В комментариях люди делятся своими похожими историями.

Свой блог Илья ведёт на испанском языке. В подписчиках много иностранцев. Подобные социальные эксперименты в последнее время набирают популярность в мире. И во всех европейских столицах результаты - весьма печальные. Это Рим. Вот девушка заходит в вагон метро. То, что ее снимает скрытая камера, не замечает. Прячась за громоздкой сумкой, начинает обчищать стоящих рядом соседей.

Кадры из Лондона - европейской столицы краж мобильных телефонов. Блогеры решили ловить карманников на фальшивые смартфоны. Эксперимент провален сразу же.

В Лондоне наблюдается высокий уровень краж телефонов, который растет, что делает его "европейской столицей краж мобильных телефонов". Уличные ограбления, зачастую совершаемые с использованием электровелосипедов, стали распространенной проблемой, при этом доля краж значительно возросла в последние годы.

Полиция отмечает, что это серьезное преступление, затрагивающее чувство безопасности граждан, а процент возврата украденных устройств крайне низок. В общей сложности в 2024 году в Лондоне были украдены 70 137 мобильных телефонов, что на 40% больше, чем годом ранее. Настоящее число может быть больше, так как многие потерпевшие в полицию не обращаются. Пик преступлений приходится на летние месяцы и рождественскую пору.

В Британии каждый час воруют 13 телефонов, но лишь 169 подозреваемых привлечены к ответственности. Просто так украденный смартфон - это, по сути, кирпич, которым чужой пользоваться просто не сможет - как и разблокировать. Поэтому крадут их, в основном, на запчасти. Следует всё равно быть аккуратным.