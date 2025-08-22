Главу британского МИД строго пожурили за нелегальную рыбалку с Вэнсом

Официальное предупреждение за рыбалку без лицензии получил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Инцидент произошел во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Как сообщает News4Jax, политики рыбачили с детьми 8 августа в загородном имении главы МИД к югу от Лондона. В Англии и Уэльсе для ловли рыбы в пресных водоемах требуется лицензия, а штраф за ее отсутствие может достигать 2,5 тысячи фунтов. Британское агентство по охране окружающей среды подтвердило, что министр нарушил правила.

Лэмми приобрел лицензию постфактум, назвав происшествие "административной ошибкой". При этом министр так и не поймал ни одной рыбы, в отличие от детей американского вице-президента. Была ли лицензия на ловлю у Вэнса, в агентстве отказались комментировать – там сослались на защиту данных.