Татьяна Буланова сообщила о горе в семье

Татьяна Буланова прибыла на конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который проводится в этом году в Казани. Она исполнила свой хит "Один день", а уже после сообщила журналистам, что у нее в семье случилось горе.

Оказалось, у Татьяны Булановой умер свекор, отец ее молодого мужа Валерия Руднева Юрий Николаевич. Певица призналась, что даже планировала отменить выступления, чтобы быть в это сложное время рядом с супругом, однако тот настоял, чтобы она продолжила работать. Муж Булановой занят организацией похорон. Траурное мероприятие состоится завтра, 28 августа.

Популярная исполнительница узнала страшную новость, когда находилась в Калининграде. Ранее 56-летняя артистка рассказывала, что успела сблизиться со свекром. Она отмечала, что Юрий Николаевич был добрым и жизнерадостным. Кроме того, Буланова не скрывала, что свекор заменил ей отца, передает "КП".

"У Валеры совершенно потрясающие мама и папа, сумевшие воспитать такого правильного сына, который с уважением относится не только к своей жене, а вообще ко всем вокруг. Они мне стали вторыми родители, ведь моих уже нет на этом свете", - говорила артистка в недавнем интервью.