Дети приехали к неизлечимо больному Филиппу Киркорову

Филипп Киркоров в основном проводит время в России. Поп-король в нашей стране много выступает, снимается, посещает светские мероприятия. А вот его дети, дочь Алла-Виктория и сын Мартин, до недавнего времени в основном находились в ОАЭ. В Дубае наследники Филиппа Киркорова посещали престижную Swiss International Scientific School . Год обучения в частной школе обходился звездному отцу в 12 миллионов рублей на каждого ребенка.

Однако теперь стало известно, что наследники вернулись к Филиппу Киркорову в Россию. Об этом сообщил сам поп-король. Уже 1 сентября Алла-Виктория и Мартин пойдут в столичную школу. "В школу пойдут в Москве, уже даже купили форму. Я знаю, что помощница занимается этим, покупает все. Крестная наша занимается этим", - рассказал Киркоров "КП".

Филипп Киркоров не раз признавался, что его главная цель — дать качественное образование и подготовить к самостоятельной жизни своих детей. И если сын Мартин радует артиста своими успехами в учебе, то дочь Алла-Виктория - с переменным успехом. Поп-король признавался, что его беспокоит успеваемость наследницы.

Зато Алла-Виктория успешно снимает ролики, которые выкладывает в соцсетях. Особенно пользуются популярностью те видео, в которых она подкалывает именитого отца. Сам Филипп спокойно реагирует на эти ролики. Он уверен, что дочь пошла характером в него.

Ранее Филипп Киркоров подтвердил, что страдает от сахарного диабета. Якобы поэтому у артиста так долго заживает рана, которую он получил еще весной на концерте.