Французский суд отказался освобождать под надзор российского баскетболиста

Ходатайство российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении под судебный надзор отклонено. Суд Парижа не стал объяснять причины, по которым он принял такое решение – хотя защита россиянина отметила, что такие вердикты крайне редки.

Касаткина задержали в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня. С тех пор спортсмен находится под стражей по подозрению в причастности к хакерской группировке, его собираются экстрадировать в США. Все обвинения в свой адрес россиянин отрицает.

Судебное заседание по ходатайству защиты Касаткина о его освобождении под залог прошло в Париже в среду. Судья заявила, что Касаткину в США грозит до 25 лет лишения свободы по статьям о "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве". Предыдущий запрос по замене содержания в СИЗО на судебный надзор также был отклонен. Баскетболист имеет право обжаловать отказ в кассационном суде, передает РИА Новости.