Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству снарядов

Крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов открыл немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Предприятие расположено в общине Унтерлюс немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.

Как сообщила газета Handelsblatt, на заводе с 2027 года планируется производить до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год. На открытии присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Также были приглашены президент Болгарии, премьер-министр Румынии и официальные представители Латвии и Литвы.

Как заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, новый завод при полной загрузке мощностей станет крупнейшим заводом в Европе – если не в мире - по производству боеприпасов. По его словам, производство артиллерийских снарядов в Утерлюсе будет иметь стратегическое значение не только для Rheinmetall, но и для Германии, и для Европы. Сообщается, что помимо обычных снарядов, Rheinmetall планирует производить в Унтерлюсе так называемую ракетную артиллерию - снаряды с небольшими ракетными двигателями, которые позволяют им лететь на дальность до 100 километров.