Известный ведущий рассказал о преображении Елены Степаненко: "Пирожочек нравился больше!"

Недавно появилась информация, что в Россию вернулась Елена Степаненко. Бывшая супруга Евгения Петросяна проводила время, как говорят, в США, где много лет назад расположилась старшая дочь юмориста Викторина от первой жены Беллы Кригер. Именно Елену Викторина поддерживала, когда вскрылась связь артиста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

И вот после возвращения из Америки Елена Степаненко приступила к работе. Говорят, у артистки запланированы съемки в различных телевизионных проектах, которые выйдут в эфир уже осенью.

Известный ведущий Владимир Березин с нетерпением ждет появления Елены Степаненко на телевидении. "Я Лену хорошо знаю и очень люблю. Меня лично огорчало то, что ее не было на телеэкранах. Думаю, что я в этом не одинок. И думаю, что количество людей, которые будут с радостью ее смотреть, огромно", - заявил шоумен.

По мнению Березина, Степаненко обладает куражом, харизмой, искренностью и талантом. Он уверен, что артистка с блеском вернется к своим зрителям, тем самым порадовав многочисленных поклонников, а заодно приобретет и новых. Также популярный телеведущий отметил преображение юмористки. С недавних пор Елена Степаненко сильно похудела.

"Я знаю, что сейчас у Лены новый образ. Она стала стройная, стала такая... как утонченная француженка. Но если вы спросите, какая она мне нравилась больше - стройненькая или в образе милого пирожочка, какой была раньше - я скажу так: "Пирожочек нравился больше!" Вот по тому ее образу я буду продолжать скучать. А любить буду любой!" - заключил Березин для "Мира новостей".