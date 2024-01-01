США разрешили ввоз некоторых видов российских алмазов

Вашингтон продлил до сентября 2026 года возможность ввезти в страну алмазы российского происхождения. Решение приняло OFAC - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций.

Таким образом, продлено на год разрешение импортировать в США алмазы российского происхождения, если они физически находились вне России до марта 2024 года - и не реэкспортировались в Россию позднее. Соответствующая лицензия N104A опубликована на сайте ведомства.

Ранее аналогичное разрешение действовало до 1 сентября 2025 года. Оно касалось ввоза в США алмазов ювелирного качества российского происхождения от 0,5 карата, передает "Интерфакс".