Первый комментарий Агаты Муцениеце после замужества: "Честно, я не люблю свадьбы"

25 августа, состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы в конфиденциальной обстановке. Гости даже не обнародовали фотографии и видео с мероприятия. Как выяснилось впоследствии, об этом их попросили жених и невеста.

Лишь сейчас Агата Муцениеце на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" наконец опубликовала несколько фотографий, сделанных во время радостного события. Кроме того, актриса дала первый после свадьбы комментарий.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Говорят, что счастье любит тишину, но вот прям совсем не поделиться кадрами с такого события я не могу! Честно, я не люблю свадьбы, может быть, поэтому хотелось, чтоб все было как-то камерно, по-родному, тепло и просто красиво", - призналась Агата Муцениеце, которая, к слову, взяла фамилию мужа.

Она рассказала, что на следующий день проснулась очень рано и начала прокручивать все события минувших суток и не могла поверить, что все случилось именно так, а никак иначе. Актриса объяснила: "Прямо во время церемонии пошел дождь, на фоне солнца и на все небо засверкала радуга. Ну как вообще такое возможно? Это же чудо!!! Природа как будто показала свое благословение! И потом все, что было дальше, пронизала любовь, тепло, смешение поколений и абсолютное счастье!"