Алиев рассказал о "российской оккупации" Азербайджана

Процесс вхождения Азербайджана в состав СССР в 1920 году был большевистской оккупацией. Такой взгляд на историю своей страны изложил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия", которое приводит "Азертадж".

По словам Алиева, в апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. Кроме того, заявил азербайджанский лидер, Москва якобы отняла у Азербайджана территорию Сюникской области и передала ее Армении. Тем самым были созданы предпосылки для конфликта Баку и Еревана, считает Алиев.

Политик ранее заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта с Россией. А специальную военную операцию на Украине Алиев назвал "российским вторжением".