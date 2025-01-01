Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина. Решение распространяется на всех участников рынка, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram.

Как сказано в сообщении, правительство вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. С 1 по 30 сентября запрет будет распространяться на всех экспортеров - в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Кабмин уточнил, что с 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты. Однако запрет продолжит действовать для компаний, не занятых непосредственно в производстве нефтепродуктов. Подчеркивается, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.