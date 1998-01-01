Российская система ПВО сбила 22 украинских БПЛА в ночь на 28 августа

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила новые попытки украинских националистов ударить по территории нашей страны. Об этом рассказали в четверг, 28 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В частности, 22 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, по 21 аппарату сбили над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над Краснодарским краем, 11 дронов – над территорией Республики Крым.

Кроме того, по три БПЛА сбито над территориями Воронежской и Саратовской областей, два — над Волгоградской областью, один — над акваторией Азовского моря.

Не обошлось без материального ущерба. В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пострадавших и жертв удалось избежать.

В селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали 89 человек из частных домов из-за угрозы детонации беспилотника. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Людей вывезли из соображений безопасности.