Мощный удар нанесен минувшей ночью по объектам ВСУ на Украине. Сообщается, что уничтожены десятки целей и в тыловых районах националистов, и вдоль линии соприкосновения.

В Харьковской области наши войска поразили пункт управления беспилотными аппаратами ВСУ. Он был развернут в поселке Петропавловка близи Купянска. Точное попадание обеспечили ракетчики. Аналогичная атака с применением корректируемых бомб предпринята на красноармейском направлении. В результате авианалета взорван пункт временной дислокации националистов, расположенный в промзоне. В самом городе наши бойцы выследили и сожгли немецкий "Леопард", экипаж которого намеренно вел прицельный огонь по многоэтажному дому, где еще оставались мирные жители.

На юге, в Запорожской области, российские подразделения выдавливают боевиков из Приморского и Степногорска.