Минобороны представило новых героев СВО.

Экипаж танка Т-90 под командованием гвардии сержанта Вячеслава Копейкина доставил передовую группу к опорнику противника, но враг неожиданно атаковал мотострелков. Вячеслав организовал отвлекающий маневр и под прикрытием дымовой завесы вывез штурмовиков из-под огня. По ходу движения танкисты уничтожили девять националистов.

Гвардии прапорщик Николай Макейкин, доставляя боеприпасы артиллеристам, попал под массированный обстрел, но, умело маневрируя, вывел машину из зоны поражения. Во время разгрузки снарядов Макейкин отразил атаку вражеских FPV-дронов. А после оказал первую помощь двум раненым сослуживцам и эвакуировал их в безопасное место.