Мишустин призвал эффективнее работать с госимуществом

Более 470 миллиардов рублей Росимущество в прошлом году направило в федеральный бюджет. В этом году ведомство планирует пополнить государственную казну также почти на полтриллиона рублей. Об этом на встрече глава агентства Вадим Яковенко доложил премьеру Михаилу Мишустину.

Он также рассказал об итогах проведённой ревизии. На данный момент в стране свыше 6 тысяч объектов федерального значения и культурного наследия нуждаются в ремонте. В неудовлетворительном состоянии находятся всего 2% из них. Часть восстановят, другие продадут.

Порядка 600 объектов уже передали в региональное пользование. Так, в республике Якутия будут строить реабилитационный комплекс для ветеранов и участников СВО. В Москве ряд исторических зданий отремонтировали, привели в порядок общежития в Мурманске.

В рамках комплексного развития территорий ведомство передаёт и земельные участки. В Ленинградской области под строительство газоперерабатывающего комплекса. Для развития сельского хозяйства переданы земли в Ивановской области и Кабардино-Балкарии.