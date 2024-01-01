Фигуристка Александра Трусова показала лицо сына

В начале августа фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями. У спортсменов родился сын. Мальчика назвали Михаилом.

Лишь сейчас Александра показала лицо малыша. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Трусова опубликовала видео, на котором запечатлена с новорожденным крохой и его отцом Макаром Игнатовым.

"Знакомьтесь, Михаил Макарович! Вот уже третью неделю выясняем, чей у него нос, а чьи глаза. Ждем ваши версии в комментариях", - обратилась к многочисленным подписчикам Александра.

Поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях спортсменам. Некоторые фанаты действительно начали высказывать версии, на кого больше похож ребенок. Но нашлись и такие интернет-пользователи, кто заявил, что маленький Миша сам по себе - ни на кого не похож.

Напомним, что роман фигуристов развивался стремительно. О том, что между Сашей и Макаром не только дружба стало известно в начале 2024 года, а уже в июле спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тянуть со свадьбой не стали и поженились в следующем же месяце.