Погребняк заявила о меркантильном интересе Дибровой: "Без денег на него даже бы не посмотрела"

Роман Товстик и Полина Диброва больше не скрывают отношения. После того, как обманутая жена бизнесмена Елена пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала о двойном предательстве, ситуацию прокомментировали Катя Гордон и Мария Погребняк.

Так, первая, которая вызвалась представлять интересы Елены Товстик, посвятила стихотворение Полне Дибровой, а вторая высказала уверенность в меркантильном интересе четвертой жены популярного ведущего Дмитрия Диброва.

"Мне ее так жаль по-женски. Она с мужем прошла бедность, вместе поднялись, Лена родила шестерых детей, 22 года прожили вместе, а потом так подло поступить со своей женой, не только уйти, но и детей за собой потащить... P.S. Уверена, без денег на него Полина даже бы не посмотрела..." - высказалась Мария Погребняк на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Ранее Полина Диброва сообщила, что расставание с Дмитрием прошло мирно, никто не скандалил и не устраивал дележку. Также она призналась, что от мужа съехала, но не в особняк любовника. Кроме того, Полина подчеркнула, что а самом деле Елена Товстик давно ей не подруга. Мол, да, было время, когда они сблизились, но почти девять лет не общаются.