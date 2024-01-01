В ФРГ установили личности взорвавших "Северный поток" диверсантов

Обнародованы имена украинских диверсантов, которые, якобы, взорвали "Северный поток". Детали расследования публикует немецкая газета Die Zeit. По данным издания, немецкие следователи установили личности семи украинцев и выдали ордера на их арест.

Немецкие СМИ сообщают, что группа действовала с яхты Andromeda. На судне эксперты нашли ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, якобы совпавшие с образцами на дне Балтийского моря. В группу входили инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., впоследствии скрывшийся в Польше, военный Всеволод К., погибший на фронте в 2024 году, а также рекордсменка Украины по глубинным погружениям Валерия Т.

Власти Германии утверждают, что диверсанты использовали подлинные украинские документы и действовали при поддержке высокопоставленных структур Киева. 27 августа стало известно, что непосредственно руководил операцией и координировал подрывы на "Северных потоках" задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов. О версии причастности к теракту западных спецслужб немецкие СМИ не упоминают.