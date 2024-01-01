Обнародованы имена украинских диверсантов, которые, якобы, взорвали "Северный поток". Детали расследования публикует немецкая газета Die Zeit. По данным издания, немецкие следователи установили личности семи украинцев и выдали ордера на их арест.

Немецкие СМИ сообщают, что группа действовала с яхты Andromeda. На судне эксперты нашли ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, якобы совпавшие с образцами на дне Балтийского моря. В группу входили инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., впоследствии скрывшийся в Польше, военный Всеволод К., погибший на фронте в 2024 году, а также рекордсменка Украины по глубинным погружениям Валерия Т.

Власти Германии утверждают, что диверсанты использовали подлинные украинские документы и действовали при поддержке высокопоставленных структур Киева. 27 августа стало известно, что непосредственно руководил операцией и координировал подрывы на "Северных потоках" задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов. О версии причастности к теракту западных спецслужб немецкие СМИ не упоминают.