Певица Слава рассказала о семейной драме: "Я знаю правду"

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе уже почти 20 лет, у них есть 13-летняя дочь Антонина. Однако пара официально так до сих пор и не оформила отношения.

Не секрет, что влюбленные то расходились, то воссоединялись. Так, весной Слава подтвердила информацию, что теперь снова стала свободной женщиной. Правда, вскоре артистка сошлась с Данилицким. Однако сейчас у пары опять проблемы в отношениях. Семейной драмой Слава поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Певица напрямую обратилась к Данилицкому:

"Ты знаешь, чего я ждала все эти годы, Толь? Что ты мне скажешь: "Милая, ну нельзя же так работать, остановись. Ну ты же не бережешь себя, я же вижу, как тебе плохо, как тебе тяжело". Ты ничего такого не сказал. Ты выпивал там в барах с прекрасными молодыми девушками. Да, может, у тебя нет второй семьи, но я знаю правду".

Слава заявила, что больше не намерена врать, поскольку является публичным человеком. Она назвала Данилицкого родным и близким человеком и отметила, что у них было "очень много всего хорошего"."Я бы хотела, чтобы мы дальше путешествовали. Я всего этого ждала, ждала очень долгие годы. Этого не было. Это было все с другими людьми, с другими девушками", - пожаловалась артистка.

При этом певица призналась, что и сама не без греха. Отметим, что одно время в Сети ходили слухи, что Слава путается с другими мужчинами и выпивает.