Певица Слава рассказала о семейной драме: "Я знаю правду"

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе уже почти 20 лет, у них есть 13-летняя дочь Антонина. Однако пара официально так до сих пор и не оформила отношения.
Не секрет, что влюбленные то расходились, то воссоединялись. Так, весной Слава подтвердила информацию, что теперь снова стала свободной женщиной. Правда, вскоре артистка сошлась с Данилицким. Однако сейчас у пары опять проблемы в отношениях. Семейной драмой Слава поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".
Певица напрямую обратилась к Данилицкому:
"Ты знаешь, чего я ждала все эти годы, Толь? Что ты мне скажешь: "Милая, ну нельзя же так работать, остановись. Ну ты же не бережешь себя, я же вижу, как тебе плохо, как тебе тяжело". Ты ничего такого не сказал. Ты выпивал там в барах с прекрасными молодыми девушками. Да, может, у тебя нет второй семьи, но я знаю правду".
Слава заявила, что больше не намерена врать, поскольку является публичным человеком. Она назвала Данилицкого родным и близким человеком и отметила, что у них было "очень много всего хорошего"."Я бы хотела, чтобы мы дальше путешествовали. Я всего этого ждала, ждала очень долгие годы. Этого не было. Это было все с другими людьми, с другими девушками", - пожаловалась артистка.
При этом певица призналась, что и сама не без греха. Отметим, что одно время в Сети ходили слухи, что Слава путается с другими мужчинами и выпивает.
"Извините, все знают, в каком клубе я тусуюсь и как я снимаю свою боль. В основном тоже от определенных отношений несправедливых. Танцами ночными, понятно, в каком месте. Поэтому я не вру, я говорю все честно", - заключила певица.