Пятилетняя девочка пострадала в результате ЧП с надувным батутом в Уфе

Сильный ветер в Уфе стал причиной ЧП, в котором пострадали дети. Ураган снес надувной батут, рядом с которым были малыши, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как написал Рахматуллин в Telegram, трехлетняя девочка получила несколько царапин. Серьезно пострадала пятилетняя девочка. Ребенка доставили в городскую больницу №17, пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщили ранее в ГУМЧС России по Башкирии, инцидент произошел на улице Летчиков на детской площадке из-за сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В республиканской прокуратуре заявили, что аттракцион был установлен несанкционированно.