Миллиардера Джорджа Сороса и его сына пора привлечь к уголовной ответственности. С тьаким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, Джордж Сорос и его сын — левак-радикал — должны быть обвинены из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам. По словам американского лидера, больше нельзя "позволять чокнутым разрывать на части Америку".

Как заявил Трамп, Сорос и "его группа психопатов" нанесли огромный ущерб Америке. Президент призвал друзей миллиардера с Западного побережья США быть осторожными: правительство Соединенных Штатов за ними наблюдает. Фонды Сороса обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах: он сам не отрицает причастность к "оранжевой революции" в 2004 году и Евромайдану в 2013-м.