Зеленский решил "ускориться" с получением гарантий безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров действительно встретятся со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Появившиеся ранее сообщения подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский написал в своем Telegram-канале, что встреча состоится в пятницу, 29 августа. Переговоры пройдут в столице США Вашингтоне. По словам украинского лидера, будут привлечены все, кто работает над военными, политическими, экономическими компонентами гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что главная задача – ускориться максимально. Ранее Bloomberg сообщил, что в США пройдут новые переговоры между представителями Киева и Вашингтона.