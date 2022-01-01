Прилучный и Брутян публично поздравили Муцениеце и Дрангу со свадьбой

25 августа Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Примечательно, что на празднике был и сын Агаты Тимофей, за которого актриса боролась в суде на протяжении нескольких месяцев после того, как мальчик стал жить с отцом, актером Павлом Прилучным. Защита Муцениеце утверждала, что якобы мальчика настроили против матери.

В итоге суд встал на сторону Агаты. Тимофей снова находится с матерью. А теперь стало известно о свадьбе Муцениеце. Пикантным обстоятельством стало то, что актриса вышла замуж в тот же день, что и ее бывший муж. Три года назад Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В Сети говорят, что таким образом Муцениеце элегантно влепила оплеуху бывшему мужу. Дескать, предполагалось, что в этот день все СМИ будут обсуждать годовщину свадьбы Прилучного и Брутян, а оказалось, что все внимание забрали себе Муцениеце и Дранга.

Так это или нет, неизвестно, однако Павел и Зепюр держат лицо. На премьере сериала "Виноград" журналисты спросили у пары про странное совпадение дат свадьбы двух пар. Брутян не растерялась. "25.08 у многих свадьбы, это популярная дата. Поздравили? Вот сейчас поздравляем: счастья молодым!" - пожелала Зепюр. Павел Прилучный тоже нашелся с ответом. "Совет да любовь!" - коротко сказал актер в беседе с Super.

Напомним, что Прилучный и Брутян оформили отношения 25 августа 2022 года. В следующем году Зепюр родила сына Микаэля. Кстати, Агата Муцениеце ждет ребенка от новоиспеченного мужа, музыканта Петра Дранги.