Украинские войска почти полностью утратили контроль над Юнаковкой в Сумской области. Однако в Киеве этого признавать не хотят, сообщили агентству ТАСС в силовых структурах.

Силовики предполагают, что ВСУ хотели сделать из Юнаковки очередную крепость – хотя и не такого масштаба как Бахмут. Однако именно в Юнаковке были сосредоточены основные силы и логистика, участвовавшие в курской авантюре.

Как стало известно, сейчас Киев контролируют небольшой участок на юго-западной окраине Юнаковки. Ранее сообщалось, что целые подразделения ВСУ пропадают без вести близ Юнаковки в Сумской области. Украинское командование старается любой ценой восстановить контроль над этими потерянными территориями.