Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов

Иск в европейский суд на решение Европейского союза о замороженных активах России подала Венгрия. По данным венгерской газеты Portfolio, иск был подан еще в июле, однако суд принял дело к рассмотрению только 25 августа.

В качестве ответчиков будут выступать Совет ЕС и Европейский фонд мира. Будапешт требует отменить решение Совета об использовании доходов от российских активов для финансирования помощи Украине. Это решение было принято без учета мнения Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее обвинил ЕС в атаке Украины на нефтепровод "Дружба". Министр уверен, что этот вопрос обсуждался украинским лидером Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.