13 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО России за вечер 27 августа

27 августа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены 13 вражеских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— семи БПЛА над территорией Ростовской области;

— двух БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

По одному дрону сбито над территориями Смоленской области и Республики Крым.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников над Липецкой областью около 19:00 по московскому времени. Также был уничтожен один украинский БПЛА над Курской областью около 17:00 по московскому времени.