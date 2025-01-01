При Байдене Украина была "денежной ямой", считает Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что при администрации прошлого президента США Джо Байдена Украина была "денежной ямой", куда сбрасывались деньги без плана решения конфликта. Об этом 28 августа Вэнс рассказал в интервью для USA Today.

Он также поделился мнением, что на перепалку Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года было полезно посмотреть американцам. По словам Вэнса, это прояснило некоторые реальные разногласия между Украиной и США.

Ранее 28 февраля Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой американский лидер обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США. Вэнс указал Зеленскому на отсутствие благодарности Киева Вашингтону за оказываемую поддержку.