Жесткими столкновениями с полицией закончились очередные протесты в Сербии

Жесткими столкновениями с полицией закончились очередные протесты в сербском городе Нови-Сад.

Поздно вечером сторонники прозападной оппозиции попытались взять штурмом философский факультет местного университета. Ранее декан выгнал митингующих на улицу и обратился за помощью к правоохранителям.

В ночной акции участвовали около трёхсот молодых людей. В охраняющих здание стражей порядка летели камни, бутылки, яйца и пиротехника. Чтобы оттеснить толпу, полицейские применили спецсредства. Задержаны двое погромщиков. В МВД обещают найти и привлечь к ответственности всех зачинщиков беспорядков.