Вступление Украины в Евросоюз стало бы смертельным ударом для объединения. Уверенность в этом высказал глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Заявление прозвучало на встрече с читателями издания "Мандинер". Политик пообещал: Будапешт не позволит Киеву надеяться на ускоренное членство, несмотря на сильное давление, которое оказывают на Венгрию европейские спонсоры украинского режима. Сийярто обвинил Брюссель в разжигании войны, печальные последствия которой отражаются на всей Европе.

"Венгрия никогда не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. Любой, кто способен трезво оценить ситуацию, понимает: это был бы непоправимый удар. Европа сегодня находится в нестабильной экономической и политической ситуации. В случае вступления Украины ей придется направить все средства ЕС, украинская мафия сможет свободно разгуливать по Европе, а украинские продукты низкого качества уничтожат сельское хозяйство", - сказал глава МИДа.