Военные медики отмечают профессиональный праздник

28 августа профессиональный праздник отмечают те, кто спасает жизни бойцов. День военного медика специалисты группировки "Центр", как и многие их коллеги, встречают в зоне СВО.

Они оказывают помощь после ранений, травм, ожогов, переломов - зачастую под огнем противника. Эвакуируют пострадавших, проводят сложнейшие операции в полевых условиях и в госпиталях.

Фельдшер танковой роты Росгвардии с позывным Кролик получила боевое крещение еще в начале спецоперации. Несмотря на обстрел, ей удалось спасти раненого бойца. Теперь медпункт оборудовали прямо в окопе. А в работе помогает Белка - щенка неделю назад нашел командир танка.