Каждый день в отборные пункты приходят сотни желающих заключить контракт

Пока все это - в режиме занятий по боевой подготовке. Но обстановка на них максимально приближена к боевой. Используются штатные боеприпасы и гранаты. Штурмовиков учат работать в небольших тактических группах - двойках и тройках. Объясняют, как продвигаться вперед, прикрывая друг друга. Закрепляться на занятых позициях.

За ходом занятий наблюдают инструкторы с опытом участия в СВО. Командир штурмовой роты с позывным "Ярмул" контракт подписал два года назад. Прошел путь от рядового бойца до помощника начальника штаба подразделения. Знает, как заставить врага отступать.

Бойцов, подписавших контракт с Минобороны, учат и другим необходимым в бою навыкам. Например, тактической медицине. Курс общевойсковой подготовки везде одинаковый. Бойца не должно пугать даже тяжелое ранение. Важно помнить - многое зависит от того, насколько правильно и своевременно оказана первая помощь.

Но сначала бойцы проходят через пункты отбора по контракту. В Ростове-на-Дону один из них работает 7 дней в неделю, круглосуточно. Здесь занимаются документами кандидатов, проводят медкомиссию.

"Если человек ранее служил по контракту, мы ориентируемся на имеющуюся у него категорию здоровья. В случае, если человек никогда не служил в армии, мы делаем ему военный билет. Основная причина, почему идут на контракт, - это желание помочь Родине. Защитить ее", - говорит Кирилл Осин, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Не смог оставаться в стороне и доброволец Данила. На гражданке он работал менеджером, занимался автокредитованием. Теперь решил подписать контракт с Минобороны.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - 1 миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117, ежедневно принимаются онлайн-заявки.