Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Поездки и переговоры могут обернуться чем-то неожиданно крутым. Возможно, вы услышите новость, которая изменит ваши планы на осень.

Тельцы

Деньги лишними не бывают! Финансовые идеи витают вокруг - не упустите шанс придумать новый способ заработка или выгодно инвестировать.

Близнецы

Ваш Уран сегодня на высоте! Настал день, когда неожиданные озарения могут подсказать, куда катится мир и в какую сторону двигаться лично вам.

Раки

Интуиция – ваш главный советчик и друг. Если что-то давно тормозило ваши планы, она поможет разобраться и понять, что именно мешает расти.

Львы

Встреча с кем-то из прошлого напомнит ваши былые мечты. Не удивляйтесь, если разговор за чашкой кофе превратится в дерзкий план покорения мира!

Девы

На работе вот-вот начнутся перемены, которые просто неизбежны. Ваши идеи могут стать началом проекта, который принесет признание и гордость.

Весы

Хочется новых горизонтов? Уран словно бронирует вам билет в мир экспериментов: будьте готовы бросить вызов своим страхам, без этого не обойтись.

Скорпионы

Пришло время сделать шаг к финансовой свободе. Даже маленькое решение сегодня может стать началом больших перемен, главное – ваш настрой.

Стрельцы

Представителям знака, у которых есть отношения, откроется важная информация о партнере. Тем, кто свободен, звезды советуют поискать тайные кнопки в самих себе.

Козероги

Представьте, что ваше расписание - это черновик: пришло время его переписать, добавив туда время для радостей, а не только галочек в списке дел.

Водолеи

Не игнорируйте вдохновение, даже если оно приходит в виде странных мыслей, пока вы принимаете душ. Да-да, именно так порой рождаются шедевры.

Рыбы

Чувствуете запах ранней осени? Август заканчивается, пора доставать мягкие пледы или обустраивать кресло для чтения, чтобы сентябрь не застал врасплох!