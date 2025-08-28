Китай счел приезд Путина доказательством решимости защищать итоги Второй мировой войны

Визит президента России Владимира Путина в Китай символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне. Такое заявление сделало в четверг, 28 августа, китайское Министерство иностранных дел.

Как отмечает Xinhua, Владимир Путин будет в числе 26 политических лидеров из разных стран, которые примут участие в торжествах в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны.

Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй отметил, что участие российского президента в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху.

Это особенно важно в условиях изменчивой и нестабильной международной обстановки — Москва и Пекин по-прежнему стремятся к сохранению авторитета ООН и международной справедливости, укреплению сотрудничества и совместному достижению светлого будущего для человечества, подчеркнул китайский чиновник.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что и мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне. Российский лидер напомнил, как важно решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения.

Кроме того, Владимир Путин назвал чрезвычайно важным сохранение национальной памяти и преемственности поколений в новых учебниках истории — по ним будут учиться российские школьники. Президент посетовал, что видел в некоторых учебниках истории что угодно, кроме правды, особенно это касалось описания событий Великой Отечественной войны.