Уехавшая Юлия Проскурякова сообщила, что с ней случилось: "Совершенно не ценила..."

В последнее время третья жена прославленного автора-песенника, исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова ушла в тень. Она редкий гость на светских мероприятиях и съемках телевизионных проектов, но это не значит, что артистка не работает. Наоборот, Юлия регулярно обновляет свои социальные сети, делясь новостями, касающиеся ее карьеры. Так, Проскурякова гордится тем, что не только записывает новые песни, но и снимается в кино.

Сейчас же артистка сообщила, что отправилась отдыхать. В своем официальном телеграм-канале супруга Игоря Николаева опубликовала видео, на котором слышен плеск волн, а также можно оценить Юлию Проскурякову в купальнике.

"Со мной случилось МОРЕ! Я обожаю МОРЕ! В детстве совершенно не ценила и не понимала, когда с родителями каждый год на 2-3 недели мы ездили на Море!!! А сейчас… наслаждаюсь всем: звуками, спокойствием, красотой… любимое Море! Спасибо за это свидание!" - написала счастливая Проскурякова.

Поклонники в Сети рассыпались в добрых пожеланиях и комплиментах артистке. Многие отметили, что супруга Игоря Николаева относится к тем редким представительницам отечественного шоу-бизнеса, кто не гонится за новомодными стандартами красоты, и отличается максимально естественной внешностью.