США растерялись из-за отказа Индии прекратить закупку нефти из России

Соединенные Штаты озадачены решением Индии не отказываться от покупки российской нефти, несмотря на повышение американскими властями пошлин на индийские товары до 50%. Такое признание сделал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

По словам американского политика, "Индия может уже завтра получить снижение (пошлин) на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть". Однако, зная о возможном послаблении, индийские власти не торопятся выполнять условие американской стороны.

Наварро признал, что "озадачен" происходящим. Он также отметил, что "Индия — страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди", которые "глядя нам прямо в глаза" говорят, что не собираются прекращать закупать российскую нефть (цитаты по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Индия вновь закупила российскую нефть после небольшой паузы на фоне угроз Соединенных Штатов ввести вторичные санкции за торговлю с Россией. Как указывал временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин, Нью-Дели "понимает, что нет возможности изменить источник поставок".

Между тем источники рассказали, что американский лидер Дональд Трамп за последние несколько недель предпринял четыре попытки поговорить по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Однако каждый раз он наталкивался на отказ.