Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона.

Злоумышленники звонят жертве и предлагает получить персональный код от домофона, который позволяет открыть дверь без ключа. Ничего не подозревающий человек соглашается и ему на телефон приходит шестизначный код якобы с Госуслуг.

Вскоре человеку поступает звонок в мессенджере якобы с Госуслуг. От лица портала аферист сообщает о попытке взлома и для безопасности ему нужно продиктовать шестизначный код из sms.

Назвав этот код, жертва попадает в руки кибепреступников, передает РИА Новости.