Беременная Регина Тодоренко мучается от боли: "С этим покончено!"

Регина Тодоренко готовится стать многодетной мамой. Уже совсем скоро популярная телеведущая родит третьего сына. Пока же она продолжает активно работать и даже занимается спортом. Впрочем, сейчас Регина перешла к более щадящим тренировкам, чтобы не навредить себе и ребенку.

В своем официальном телеграм-канале Тодоренко призналась, что уже много месяцев мучается от боли в некоторых мышцах. И если поначалу ей казалось, что это "привычное сопровождение беременности", то теперь дискомфорт стал ее беспокоить сильнее. Дело в том, что ощущения нарастают с каждым днем.

"Уже так мощно, что я не могу сесть в шпагат, что там шпагат - больно выходить из машины, вставать с кровати, качать ягодицы, даже просто сидеть подолгу неприятно. В общем, я не буду усердствовать и гоняться на девятом месяце за упругими ягодицами. С этим покончено, как с кофе и сахаром!" - объявила Регина Тодоренко.

Она высказала уверенность, что сможет вернуться к тренировкам после рождения третьего ребенка. Кстати, ведущая и ее муж, певец Влад Топалов, не скрывают, что мечтали о дочке. Регина призналась, что почувствовала себя немного разочарованной. "У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек..." — поделилась своими эмоциями Тодоренко.