Сыну Ефремова и Добровольской стало хуже: вот что происходит

Бывшая жена Михаила Ефремова Евгения Добровольская скончалась 10 января. У актрисы осталось четверо детей, один из них — сын Николай от Михаила Ефремова. Наследнику артистов уже 34 года, но мать до последнего вздоха очень переживала за него. По слухам, Николай злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полтора года назад с ним произошло несчастье — мужчина выпал из окна квартиры и получил серьезные переломы.

А теперь стало известно, что его состояние ухудшилось. После полученных травм Николай Ефремов тяжело переживает новые приступы рассеянного склероза. Он почти не выходит из дома, ведет затворнический образ жизни. Ему требуется постоянный контроль и присмотр. Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений, передает SHOT.

Напомним, Николай Ефремов был участником коллектива "Непоседы", окончил ГИТИС и играл в кино. Ранее подруга Добровольской Марият Мухина рассказала, что актриса пыталась помочь непутевому сыну и ждала Ефремова из колонии, так как знала, что отец не бросит Николая. По словам Мухиной, до того как попасть в тюрьму артист часто пересылал бывшей жене деньги, старался поддержать ее финансово.