Совет альпинистов констатировал невозможность снять Наговицыну с пика Победы

Консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения россиянки Натальи Наговициной, которая не может спуститься с пика Победы с 12 августа — женщина находится там одна с переломом ноги.

Как уточняет РИА Новости, сообщение о решении экспертов распространила туристическая компания "Аксай-Трэвел", которая является организатором восхождения. Там заверили, что с момента появления данных о происшествии с Наговицыной ежедневно проводились совещания специалистов.

Документ, который цитирует турфирма, подписали чемпион России и мира по спортивному туризму Александр Семенов, обладатель премии "Золотой ледоруб" Юрий Кошеленко, 14 обладателей титула "Снежный барс" (альпинисты, покорившие пять самых высоких гор на территории бывшего СССР), а также другие опытные скалолазы.

Участники экспертной группы сопоставили все риски для жизни и здоровья спасателей, учли сложные метеоусловия и пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне. Дальнейшая организация работ по спасению Наговицыной может привести к очередным жертвам.

47-летняя Наталья Наговицына в составе группы совершала восхождение на пик Победы. При попытке спуска она сорвалась и получила перелом ноги, оказавшись на небольшой площадке на высоте около 7200 метров. Двое альпинистов смогли доставить женщине горелку и продукты, но на обратном пути один из них скончался от кислородной недостаточности и отека мозга. Еще два человека получили тяжелые травмы, когда вертолет, доставлявший спасателей поближе к месту нахождения россиянки, совершил жесткую посадку.

27 августа начальник управления по работе со СМИ и населением Министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизии Адиль Чаргынов рассказал, что Наталья Наговицына официально признана пропавшей без вести. В тот же день удалось отправить к предполагаемому месту ее пребывания дрон с тепловизором — он не нашел никаких признаков жизни. Аппарат кружил над палаткой россиянки, однако никакого движения не зафиксировал.