Президент России Владимир Путин вряд ли действительно встретится с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку это придало бы экс-президенту Украины политическую легитимность. Такое мнение высказывают в Соединенных Штатах.

Как напоминает Politico, Кремль уже не раз подчеркивал, что Зеленский утратил легитимность в качестве главы государства. Срок его президентских полномочий истек еще в мае 2024 года, но новые выборы на Украине не проводят, поскольку киевский режим ссылается на действие военного положения.

Издание также считает маловероятной встречу Путина с Зеленским, исходя из стратегии России по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом. Устанавливая те или иные ограничения и условия по организации пресловутой встречи, Москва "тянет за нос" американского лидера. Однако происходит это так, чтобы нивелировать риск спровоцировать Трампа на резкие антироссийские действия, утверждает Politico.

Ранее депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан отмечал, что единственный мотив Зеленского, настаивающего на встрече с президентом России, — это попытка придать себе блеск главе киевского режима, вернуть национальную и международную легитимность. Однако, по мнению швейцарского политика, этот маневр слишком примитивен, чтобы Москва его не заметила.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".