Пескова спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

В Кремле еще не смотрели фильм французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

Детали ленты пока неизвестны, создатели картины не обращались за консультациями, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не смотрели", - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Кремлевский волшебник" снимался по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи. Действия происходят в начале 90-х годов. Главный герой картины телепродюсер Вадим Баранов (Пол Дано), который становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина. Образ Баранова списан с бывшего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова.

Премьера ленты пройдет 31 августа в рамках Венецианского кинофестиваля.