Туристов в Геленджике эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА

В Пшадском округе Геленджика начался пожар в лесном массиве — это произошло из-за падения обломка украинского беспилотника, сбитого российской системой противовоздушной обороны.

Как рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале, из-за угрозы распространения огня и задымления было решено эвакуировать людей с близлежащей базы отдыха. Людей перевезли в пункт временного пребывания, организованный в сельской школе.

Тушение огня занимаются пожарные расчеты, автоцистерны и Архипо-Осиповский лесопожарный центр. К месту происшествия направился вертолет, хотя его работе препятствует боковой ветер, отметил Богодистов.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. В селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали 89 человек из частных домов — фрагменты украинского дрона упали на крышу одного из них.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России предпринимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами украинских националистов по российским городам.