Жительницу Рязани осудили за сотрудничество с военной разведкой Украины

Жительницу Рязани осудили на пять лет за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности России.

Решение вынес Рязанский областной суд. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что 55-летняя женщина сама вышла на контакт с украинской спецслужбой через мессенджеры WhatsApp* и Signal и предложила свою "помощь". Ее действия были оперативно пресечены службой безопасности.

Следственный отдел УФСБ завел дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

* соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена