Президента Аргентины освистали и забросали камнями в окрестностях Буэнос-Айреса.

Хавьер Милей и его сестра приехали в город Ломас-де-Самора поддержать своего сторонника на предвыборном митинге. Однако пренебрегли требованиями безопасности. Во время проезда сквозь толпу в открытом кузове автомобиля глава государства громко скандировал политические лозунги и пожимал руки сторонникам. Но неожиданно столкнулся и с проявлениями недовольства его непопулярными реформами. В кортеж полетели камни.

Охрана пересадила президента в машину сопровождения и эвакуировала с улицы. Сам Милей не пострадал - булыжник пролетел в нескольких сантиметрах от его головы. Один из нападавших задержан.

Парламентские выборы в Аргентине должны пройти 26 октября.